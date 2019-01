Redactie kerk

VRIES. Ds. P. C. de Lange, emeritus predikant binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), staat vrijdag veertig jaar in het ambt.

Peter Cornelis de Lange werd geboren op 26 februari 1950 in Ermelo. Hij studeerde theologie in Utrecht en in Apeldoorn en werd in 1979 predikant in Noordscheschut. Daarna stond hij in Almelo (1985), Thesinge (1993) en Kantens (2007).

Ds. De Lange ging in 2013 met emeritaat.