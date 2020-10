Pieter Baas werd geboren in 1981 en studeerde vanaf 1999 theologie in Utrecht. Zijn eerste gemeente was de hervormde gemeente van Zalk-Veecaten. Daar diende hij van 2010 tot 2014.

Sinds 2014 was ds. Baas verbonden aan de hervormde gemeente van Houten. Daar vertrekt hij nu, na ruim zes jaar.