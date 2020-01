Ds. Onderdelinden 25 jaar predikant

Ds. C. L. Onderdelinden is deze zaterdag vijfentwintig jaar predikant.

Cornelis Leendert Onderdelinden werd geboren op 1 september 1951 in Schiedam. In 1987 werd hij voorganger van de Evangelisatie in Driedorp. Daarna was hij lerend ouderling in de vrije oud gereformeerde gemeente in Oldebroek. Sinds 2009 is hij als predikant verbonden aan Rijssen (Bevervoorde). Deze gemeente maakt deel uit van het samenwerkingsverband van vijf oud gereformeerde gemeenten die niet behoren tot de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Het zijn de gemeenten in Ede (Schaapsweg), Hendrik-Ido-Ambacht (Onderdijkse Rijweg), Oldebroek (Mheneweg), Rijssen (Bevervoorde) en Terneuzen (Evertsenlaan).