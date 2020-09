Ds. Noorloos start onlinetraining ”Bronproeverijen”

Ds. Marius Noorloos uit Apeldoorn, bekend van zijn ‘Bronboeken’, presenteert vanaf 4 november samen met ds. Jelle de Kok de gratis onlinetraining ”Bronproeverijen”.

Doel is „de Bijbelse kernwoorden geloven, hopen en vooral liefhebben beter te leren verstaan.” De training, die loopt via wwjg.nl/bronproeverijen, is een initiatief van de interkerkelijke gemeenteopbouwgroep Leven uit de Bron. Ds. Noorloos en ds. De Kok zijn respectievelijk emeritus predikant en predikant-toeruster binnen de Protestantse Kerk in Nederland.