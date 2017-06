Ds. Nico ter Linden doet schenking aan Urker museum

Ds. Nico ter Linden heeft ansichtkaarten en een tekening van Urk uit de nalatenschap van zijn vader geschonken aan Museum Het Oude Raadhuis op Urk. Deze zal hij vrijdagavond overhandigen aan wethouder Brouwer van de gemeente Urk. De predikant, bekend van zijn serie Bijbelse vertellingen ”Het verhaal gaat”, zal bij deze gelegenheid vertellen over zijn eigen leven als predikant en herinneringen ophalen aan zijn vader.

De vader van ds. Nico ter Linden werd op Urk geboren werd als zoon van een Urker dominee. Grootvader Ter Linden, die van 1902-1907 op het eiland stond, was een geliefd pastor. Zelfs toen hij al jaren in Amsterdam woonde, kwamen Urker vissers hem nog wel eens een maaltje vis brengen, aldus zijn kleinzoon. De vader van ds. Nico ter Linden bleef altijd betrokken bij het eiland en verzamelde materiaal over Urk.

De avond wordt gehouden in het museum en georganiseerd door Stichting Culturele Activiteiten Bibliotheek op Urk (SCAB). In december 2015 moest SCAB een optreden van ds. Nico ter Linden op Urk op het laatste moment afgelasten. De stichting had de predikant uitgenodigd om te spreken in het Kerkje aan de Zee. Toen het college van kerkrentmeesters van de hervormde wijkgemeente die eigenaar is van het kerkje in de gaten kreeg om wie het ging, besloot het om het gebouw niet beschikbaar te stellen. Volgens het college staan de opvattingen van ds. Ter Linden haaks op het beleid en de overtuiging van de hervormde wijkgemeente.