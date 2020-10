Ds. A. Naijen, hervormd emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), staat maandag veertig jaar in het ambt.

Adriaan Naijen werd geboren op 19 juli 1944 in Andel.

Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1980 hervormd predikant in Goudriaan en Ottoland. Daarna stond hij in Akkerwoude-Murmerwoude (1988) en Nunspeet (1992).

Ds. Naijen ging in 2009 met emeritaat.