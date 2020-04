Ds. N. van der Want (HHK) overleden

Ds. N. van der Want is vrijdagmiddag in zijn woonplaats Barneveld op 70-jarige leeftijd overleden.

Ds. Van der Want was emeritus predikant in de Hersteld Hervormde Kerk (HHK).

Hij werd in 1986 bevestigd in de christelijke afgescheiden gemeente in Waddinxveen. In 1994 vertrok de predikant naar Roemenië, waar hij werkzaam was namens de stichting Hulpverlening Christenen in Roemenië in Bacau. Onder zijn leiding kwam daar onder meer een Bijbelschool tot stand.

Ds. N. van der Want: Leren al prekend minder te worden

De predikant werd in 1998 bevestigd in de Plantagekerk in Schiedam, evenals Waddinxveen een vrije gemeente. Met deze gemeente ging ds. Van der Want in 2009 over naar de HHK.

De predikant werd in 2011 bevestigd in de hhg te Melissant. Na zijn emeritaat in 2015 verrichtte hij nog enkele jaren bijstand in het pastoraat in de hhg te Barneveld-Kootwijkerbroek-Voorthuizen.

Ds. Van der Want (hhg) met emeritaat: Verkiezende liefde heeft kracht