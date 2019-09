Ds. N. M. Tramper heeft zondagmiddag afscheid genomen van de International Christian Fellowship (ICF) in Delft in verband met zijn emeritaat.

In de reguliere Engelstalige dienst van ICF in de Nieuwe Kerk op de Markt preekte hij over ”Reason to Rejoice”, gebaseerd op de tekst uit 1 Thess. 5:16. Na afloop van de dienst werden ds. Tramper en zijn vrouw toegesproken door preses A. T. Gille van de algemene kerkenraad van de protestantse gemeente Delft, door de ouderlingen H. Polinder en G. de Jager.