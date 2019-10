Ds. N. H. J. E. Boomer (PKN) overleden

Ds. N. H. J. E. Boomer, emeritus predikant in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is donderdag overleden.

Nicolas Hubert Joseph Eugène Boomer werd geboren op 6 mei 1936 in Voorburg. Hij studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam en werd in 1968 hervormd predikant in Domburg. Daarna stond hij in Helmond (1974), Amsterdam (geestelijk verzorger Flevohuis, 1977), Amsterdam (Hoeksteengemeente en Sionskerk, 1986) en in Middelburg (geestelijk verzorger streekziekenhuis Walcheren, 1991). Ds. Boomer ging in 1999 met emeritaat. Daarna verleende hij nog twee jaar hulpdiensten in het pastoraat in Kleverskerke.