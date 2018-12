Ds. N. A. Schuman (PKN) overleden

Ds. N. A. Schuman, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 25 december overleden.

Nicolaas Abraham Schuman werd geboren op 8 december 1936 in Willige-Langerak (Lopik). Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd in 1965 gereformeerd predikant in Westzaan. Daarna was hij wetenschappelijk medewerker aan de Vrije Universiteit (1970). In 1995 werd hij daarnaast bijzonder hoogleraar liturgiek aan de Theologische Universiteit in Kampen.

Ds. Schuman ging in 2002 met emeritaat. Hij promoveerde in 1993 op een proefschrift over de goddelijke vergelding in het Oude Testament.