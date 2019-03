Ds. N. A. Donselaar opent zondagsschoollokalen in sloppenwijk Nairobi

De glanzende ogen van de kinderen zijn hem het meeste bijgebleven. Deze week kwam ds. N. A. Donselaar terug van een bezoek aan een zondagsschool in Kenia. Het krijgt een vervolg.

Kawangware is een van de grote sloppenwijken van Nairobi. De wijk lijkt geregeerd te worden door criminaliteit, armoede, geweld en drugs. Er staat een kerkgebouw van de Reformed Church of East Africa, een partnerkerk van de GZB (zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland). De kerk zet zich in om hier het Evangelie handen en voeten te geven. Haar zondagsschool is de laatste jaren zo hard gegroeid dat er meer lokalen nodig waren.

De Hervormde Zondagsscholenbond heeft, in samenwerking met de GZB, actie gevoerd voor de bouw van nieuwe klaslokalen. Naast de kerk is een appartementengebouw verrezen waar de lokalen zijn ondergebracht. Als bestuurslid van de Zondagsscholenbond ging ds. Donselaar er, samen met medebestuurslid Bart Mostert, heen om de nieuwe lokalen te openen. Dat deed hij zondag door het wegtrekken van een doek voor een gedenkplaat. Op de plaat las hij tot zijn verrassing zijn eigen naam, maar ook, „wat veel belangrijker is”, de woorden uit Efeze 2:21 en 22, over het gebouw met een geestelijke betekenis.

De reis heeft veel indruk gemaakt op de hersteld hervormde predikant uit Nijkerk, zeker ook de dienst –die uren duurde–, maar vooral de gezichten van de kinderen. Die kan hij niet meer van zijn netvlies krijgen, zegt hij. „Vóór de dienst stonden ongeveer 300 kinderen in de rij te wachten met stralende ogen, terwijl ze een Afrikaans lied zongen. Later deelden we pennen uit met Bijbelteksten, die we vanuit Nederland meegenomen hadden. „Dank u, dank u”, zeiden ze glunderend. Terug in Nederland krijg ik nog allerlei reacties.”

Eenkamerwoning

De vrijdag voorafgaand aan de opening was het tweetal samen met Jaap Haasnoot van de GZB op huisbezoek in de wijk. Ds. Donselaar herinnert zich een eenkamerwoning waarin oma, moeder en twee kinderen woonden. „In die kamer moeten ze eten, koken en slapen. Op een tafel stonden twee kannen met water, waarmee ze de hele week moesten doen. Aan een muur hing een Bijbeltekst: „The Lord is my Shepherd.” De vrouw was dankbaar. Ze zei meerdere keren: „The Lord is good”, ondanks dat ze de grootste moeite had om de eindjes aan elkaar te knopen. De huur van het huis bedraagt namelijk, omgerekend, 25 euro per maand. Het inkomen van de vrouw is 50 euro per maand. Drie maanden onderwijs aan de kinderen kost 65 euro. Dat is voor haar niet te betalen. Toch is onderwijs het enige wat hen verder brengt. De kerk geeft in de nieuwe lokalen niet alleen zondagsschool, maar verzorgt in de week ook gewoon onderwijs.”

Terug in Nederland willen ds. Donselaar en Bart Mostert samen nadenken over hoe het onderwijs in Kenia aan deze kinderen ondersteund kan worden. „Onderwijs in combinatie met het Woord van God kan hen uit de ellende halen. Al is het project maar een mosterdzaadje, het kan toch dienstbaar zijn aan Gods Koninkrijk.”