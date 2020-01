Ds. Moens doet intrede in gg Middelharnis

Ds. G. J. N. Moens is donderdagmiddag bevestigd als predikant van de gereformeerde gemeente (gg) in Middelharnis. Hij kwam van Lisse.

In de bevestigingsdienst ging consulent ds. K. Boeder uit Dirksland voor. Deze preekte over 2 Korinthe 5:19, met als thema ”Christus, de grote Ambtsdrager”.

In de avonddienst deed ds. Moens intrede vanuit 2 Petrus 1:19. Het thema was ”Het profetische Woord”. Aansluitend werd de predikant toegesproken door ds. P. D. den Haan namens de classis Tholen en de particuliere synode Zuid, door ds. G. C. Procee namens de plaatselijke kerken, door raadslid M. van der Boom namens de burgerlijke gemeente en door ouderling M. de Geus namens kerkenraad en gemeente. De gemeente zong ten slotte haar nieuwe predikant en zijn vrouw Psalm 20:1 toe.

De gemeente in Middelharnis was vacant sinds het vertrek van ds. S. Maljaars naar Meliskerke, in 2016.

