Ds. Mijderwijk doet intrede in hervormd Putten

Ds. C. Mijderwijk is zondag bevestigd als predikant van de hervormde gemeente in Putten.

Vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus was gekozen voor een gecombineerde bevestigings- en intrededienst, waarin een beperkt aantal kerkgangers aanwezig was. Ds. Mijderwijk werd bevestigd door ds. M. J. van Oordt uit Delft. Als tekst voor de bevestiging was gekozen voor 1 Korinthe 1:17-21. Na zijn bevestiging deed ds. Mijderwijk intrede. Als Schriftlezing had hij gekozen voor 1 Korinthe 2:1-5. Thema voor de prediking was ”Samen onderweg in de kracht van Zijn Geest”.

Aan het einde van de dienst werd ds. Mijderwijk toegesproken door C. de Vries, voorzitter van de algemene kerkenraad.