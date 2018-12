„Israël verdient een plek in de Heidelbergse Catechismus. Maak er zondag 53 van.” Dat zei ds. M. Messemaker, hervormd predikant te Nijkerk, zaterdag.

In het programma ”Pastorale Vragen” bij de Reformatorische Omroep reageerde hij samen met ds. R. van de Kamp, hersteld hervormd predikant te Putten, op een brief van een kerkganger die aangaf dat de plaats van Israël weinig aandacht krijgt in leerdiensten.