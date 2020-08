Ds. Mensink voor studenten: Het gaat in de prediking ook om bijzaken

Het gaat in de theologie niet alleen om de hoofdzaak, maar ook om de bijzaken, aldus ds. A. J. Mensink. „Het kruisevangelie is de kern. Vanuit die kern valt er licht op allerlei thema’s.”

Ds. Mensink, voorzitter van de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk, sprak maandagmorgen het openingswoord tijdens de jaarlijkse studieweek voor theologiestudenten. De bijeenkomst wordt tot en met donderdag in Elspeet gehouden en heeft als thema: ”Verzoening: waar draait het om?”

De predikant van de hervormde gemeente in Elburg gaf aan dat de verzoening de kern van het Evangelie is. Hij refereerde daarbij aan het woord van Paulus uit 1 Korinthe 2:2: „Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.”

Ds. Mensink noemde dit een „heilige” tekst. „Paulus maakt duidelijk dat als je dit geheimenis verzwijgt en dat wat God wijs noemt voor dwaasheid verslijt, je alle poten onder de preekstoel wegzaagt. Wat moet een gemeente beginnen en wat moet een zondaar beginnen, als er geen bediening der verzoening meer is? Er kan geen bediening der verzoening zijn zonder het kruis.”

Dat gezegd hebbende, had hij er ook zorgen bij. „Ik krijg weleens de indruk dat als we het over deze kern maar eens zijn, de rest bijzaak is en dat we dan over veel andere thema’s in de kerk vrijblijvender kunnen zijn, zoals over de ethiek.”

Bijzaken zijn echter ook zaken, „zaken die je niet op zichzelf moet beschouwen en al helemaal niet onbesproken moet laten maar die je moet benaderen vanuit de hoofdzaak. De hoofdzaak vertaalt zich uit naar de bijzaken, zoals dat wat in ons hart leeft, zich altijd vertaalt naar ons gehele doen en laten.”

Ds. Mensink lichtte toe dat Paulus na de genoemde tekst in 1 Korinthe 2 niet stopte met zijn brief maar juist verderging met onderwerpen als de christelijke vrijheid, seksualiteit en huwelijk, tucht en avondmaal, de vrouw in de gemeente, de gaven en de opstanding. „Vanuit de kern van het kruisevangelie valt er licht op al deze thema’s, op het leven van de gemeente en op haar leden als een leven in gehoorzaamheid aan de Gekruisigde.”

Als tweede zorg noemde de predikant vervlakking van het begrip verzoening. „Is het waar dat ook in hervormd-gereformeerde kring een Barthiaans geïnspireerd christomonisme dreigt? De prediking van de verzoening is meer dan zeggen dat Jezus voor onze zonden gekruisigd is en dat wij dat vooral mogen geloven als een feit om dankbaar voor te zijn. Dan wordt het spanningsloos en kleurloos.”

De prediking van het kruis is volgens ds. Mensink trinitarisch. „God verzoent zondaren met Zichzelf door Zijn Zoon. Hij Die ons naar het recht verdoemen moet, neemt in Christus Zelf de schuld en het oordeel weg. De Heilige Geest overwint onze ergernis tegen het kruis en draagt het kruis onze harten in zodat wij het omarmen en het ons toe-eigenen in een nieuw, kruisvormig leven.”