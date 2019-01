Ds. Mensink opent predikantencontio: Verkondig werk van Heilige Geest

Het werk van de Heilige Geest behoort tot het hart van de christelijke verkondiging. Dat stelde ds. A. J. Mensink donderdagmorgen in zijn openingswoord op de predikantencontio van de Gereformeerde Bond.

Het zaligmakend werk van God is niet alleen een werk van Christus, zei de voorzitter van de Gereformeerde Bond (GB) in de Protestantse Kerk in Nederland op de tweedaagse predikantenbijeenkomst in Doorn. „De Heere verkondigt niet alleen het werk van Christus, maar wint ook in voor het werk van Christus.”

Versombering

Ds. Mensink verwees naar een GB-brochure over de prediking uit 2016, waarin de schrijvers constateren dat in hervormd-gereformeerde preken de aandacht voor het werk van de Heilige Geest de afgelopen vijftig jaar is afgenomen. „Komt het omdat we de Heilige Geest Zélf missen, omdat we zélf met meer geesteloosheid worstelen dan onze gemeenteleden denken en weten? Is het niet stil geworden, té stil, als het gaat om de Heilige Geest en Zijn werk?”

Uit de Bijbel en de belijdenisgeschriften blijkt dat predikanten „rijk” mogen verkondigen wat de Heilige Geest allemaal doet. „Hij doet wat wij niet kunnen. Hij doet wat wij niet willen. De Heilige Geest weet raad met het onmogelijkste mensenkind. Zoals Hij ook raad weet met de onmogelijkste dominee en de meest dorre en geesteloze theoloog.”

Prediking van het werk van de Heilige Geest bewaart ook voor versombering, aldus de predikant uit Elburg. „En niet minder voor uitputting, omdat je zo doodmoe wordt als je alles in eigen kracht moet doen en volhouden. Met andere woorden: de Heilige Geest weet niet alleen raad met een gevoelscultuur; Hij weet minstens zoveel raad met een verstorven en verstompte cultuur. Hij is Heere en Hij maakt levend. De Heilige Geest verbreekt om weer te helen. Hij doodt om weer levend te maken. Hij veroordeelt om weer vrij te spreken. Hij kastijdt om weer te troosten.”

De kerk belijdt de woorden: „Wij geloven in de Heilige Geest. Die Heere is en levend maakt.” Ds. Mensink: „Zeg dat maar eens hardop tegen uzelf. Op straat. Als de leegte je aangrijnst. Als je niets van God te zien krijgt. En als datgene wát er van God te zien valt, vakkundig door de wereld wordt weggemoffeld. Als je op de preekstoel staat.”

Aanvechting

Volgens de GB-voorzitter is een gemeente gezegend als ze bij de hand wordt genomen in de verkondiging van het werk van de Heilige Geest. Daardoor komt er ook ruimte voor aanvechting. „Troost en kracht, genade en wijsheid van God worden uitgedeeld aan uitdrogende zielen. De gemeente wordt zo meegenomen in het vernieuwende, bekerende werk van de Heilige Geest.”