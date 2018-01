Ds. Mensink: Gods onveranderlijkheid geeft geweldige troost

„Het afgelopen jaar is er een enorme hermeneutische verlegenheid aan de dag getreden: hoe lees je de Bijbel?” Ds. A. J. Mensink sprak woensdagochtend in Doorn op de predikantencontio van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland over Gods onveranderlijkheid in een tijd van verwarring.

De voorzitter van de Gereformeerde Bond gaf aan dat hij zich had verdiept in vragen die dertigers hebben. „Ik dacht dat hun vraag was: „Hoe leef ik met God in deze tijd?” Maar zelf zeiden ze: „Onze vraag is: hoe wérkt God in deze tijd?” De dertigers –en een veel groter deel van de gemeente die ’s zondags voor ons zit– leggen daarmee een brandende kwestie op tafel. De vraag naar de realiteit en het werk van de levende God nú. Waar zie ik Hem aan het werk in deze wereld, in de kerk, in mijn eigen leven?”

De predikant uit Elburg vroeg zich af hoe het komt dat veel mensen („en niet alleen jongeren”) bij de kerk al gauw de gedachte hebben dat het gaat om iets van vroeger.

Aan de hand van Hebreeën 13:1-8 maakte ds. Mensink duidelijk dat mensen in de Schrift de levende Christus tegenkomen, „de Ik ben Die Ik ben, Die ook heden Dezelfde is. Niet alleen Dezelfde als gisteren, maar ook Dezelfde als in eeuwigheid. Die ook vandaag Zijn rijk bouwt met barmhartigheid, gerechtigheid, liefde en waarheid.”

Dat vraagt volgens hem van predikanten dat ze de Schrift naar het heden toe formuleren en naar het praktische leven toe vertalen, zoals dr. S. Meijers in 1984 aangaf in de bundel ”De Heilige Schrift”. „We kiezen een veilige weg en maskeren onze verlegenheid als we de gemeente een geloof van gisteren willen leren. Een God van vroeger.”

Tegelijk keerde ds. Mensink zich tegen de gedachte dat God van opvatting zou kunnen veranderen. „Dat God met de tijd meegaat. En dat de Bijbel één fase vertegenwoordigt, een momentopname in dat eeuwenlange proces van beweging van God. Hij beweegt mee, met de tijd, met de mensen, met de cultuur. Zodanig dat je, levend in een ander tijdsgewricht, kunt zeggen: De tekst betekent zijn tegenovergestelde.”

Volgens de predikant is het met name op het terrein van de ethiek van groot belang om te belijden dat er bij God geen schaduw van omkeer is. „De onveranderlijkheid van God is een dogmatische schildwacht die je niet ongestraft kunt passeren. Dit leerstuk zou ook weleens tot het gereformeerde DNA kunnen behoren. Dan is de onveranderlijkheid van God een van de eerste hermeneutische principes in het lezen, uitleggen en verkondigen van de Heilige Schrift.”

Ds. Mensink noemde het een geweldige troost dat God onveranderlijk is. „Het heeft zin om op Hem te hopen. Het heeft zin om Hem te verkondigen. Hij is zo trouw, de geslachten door. Zijn verbond is onwankelbaar.”

De Gereformeerde Bond heeft als jaarthema ”Heilig is de Heere” gekozen. Dit thema komt onder meer aan de orde tijdens de jaarvergadering in mei. Op de ambtsdragersvergaderingen in september volgt een doorvertaling naar het leven van de ambtsdrager en de gemeente.