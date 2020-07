Ds. G. W. Marchal, hervormd emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), stond zondag vijftig jaar in het ambt.

Gerrit Wijnand Marchal werd geboren op 13 september 1943 in Maarn.

Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1970 hervormd predikant in Oosthem-Abbega-Folsgare. Daarna diende hij de gemeenten van Ellecom en De Steeg (1977), Hellendoorn (1983) en Beekbergen (1995).

Ds. Marchal ging in 2009 met emeritaat.