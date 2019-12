Ds. Mantel neemt afscheid van hervormd Huizen

Ds. G. J. Mantel heeft zondagmiddag afscheid genomen van de hervormde gemeente van Huizen en de wijkgemeente Nieuwe Kerk. De predikant gaat met emeritaat. De Schriftlezing was uit Lukas 10:1-20, met als tekst voor de verkondiging vers 5b: „Vrede zij dit huis.” Die tekst staat in het zegel van de hervormde gemeente van Huizen. Het is ook wat de scheidende predikant de gemeente toewenst en -bidt.

Ds. Mantel werd toegesproken door M. Wiesenekker, preses van de algemene kerkenraad, en P. A. Wiesenekker, preses van de wijkkerkenraad Nieuwe Kerk.