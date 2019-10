Ds. M. W. Vrijhof (CGK) veertig jaar predikant

Ds. M. W. Vrijhof, emeritus predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), staat zaterdag veertig jaar in het ambt.

Marinus Willem Vrijhof werd geboren op 28 oktober 1950 in Harderwijk. Hij studeerde theologie in Apeldoorn en werd in 1979 predikant in Wildervank-Veendam-Zuidlaren. Daarna was hij legerpredikant (1983) en vervolgens stond hij in Arnhem (1991). Ds. Vrijhof ging in 2016 met emeritaat. Hij was in 2017 drie maanden werkzaam als Israëlconsulent, toen deze functie tijdelijk vacant was.