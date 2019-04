Ds. M. van Kooten in Genemuiden: „Willem Lodewijk leefde bij het Woord”

Bij het herdenken van de Dordtse synode vergeten we een arme wijze man die net als in Prediker in het vergeetboek is geraakt. „Die wijze man was Willem Lodewijk van Nassau.”

Zaterdagavond vond in de Bethelkerk in Genemuiden een bijeenkomst plaats ter gelegenheid van Koningsdag, die ongeveer 600 bezoekers trok. Het thema was ”Het drievoudige snoer”.

Ds. Van Kooten, hervormd predikant te Elspeet, vertelde iets over Willem Lodewijk, om zo de grote daden van God met ons land en volk te laten zien. „Het drievoudig snoer: God, Nederland en Oranje.”

Willem Lodewijk werd geboren in 1560 en overleed in 1620. Hij was de oudste uit het gezin van Jan van Nassau. Hij groeide op op de Dillenburg. „Daar kreeg hij de beginselen van de dienst des Heeren aangereikt. Het zaad viel bij hem in de goede aarde. Bij hem is geen sprake van een radicale ommekeer, maar van een eenvoudige kinderlijke vreze.”

Willem Lodewijk werd bevelhebber en was na de slag bij Coevorden in 1580 kreupel. In 1584 werd hij stadhouder van Friesland en een jaar later begon hij met het stichten van de Universiteit van Franeker. „Dat was een universiteit waar dienstknechten van God werden opgeleid. In Friesland waren maar twee remonstrantse predikanten te vinden. Het Woord van God mocht rijk gezegend worden.”

Willem Lodewijk hield rekening met het Woord van God en het gezag van dat Woord, aldus ds. Van Kooten. Hij bestudeerde de krijgsmacht en krijgstucht van de Romeinen en paste die in zijn leger toe. Willem Lodewijk was een man voor het offensief. „Hij realiseerde zich dat daar waar Spanje de baas is, er geen plaats is voor de prediking van Schrift en belijdenis. In het leger wilde hij eerst bidden tot God, voordat hij aan de aanval begon.”

Zijn nicht Anna van Saksen werd zijn echtgenote. „Het was een gelukkig huwelijk, maar na zeven maanden stierf Anna.”

De stadhouder leefde bij het Woord en als toen hij hoorde van de remonstranten, zei hij: „Er wordt een leer geleerd die vreemd is, die wij in geen veertig jaar hebben vernomen. Als deze leer leidend wordt, is de Reformatie tevergeefs geweest.”

Tegen Maurits zei hij dat „je stekeblind moet zijn als je niet zag dat deze leer het einde van de Republiek is, die gefundeerd is op de leer van de Reformatie.” Maurits werd zo gestuurd door Willem Lodewijk. „Ook is Johannes Bogerman via Willem Lodewijk voorzitter van de Dordtse synode geworden.”

Ds. A. de Groot, hersteld hervormd predikant in Genemuiden, overdacht Psalm 145:1. „Een lofzang voor de koning. Koning David mag getuigen van zijn koning, de Heere in de hemel.” Dat is een persoonlijke geloofsbelijdenis, aldus de predikant.

Ds. D. J. Budding, hervormd emeritus predikant, besloot de avond met een meditatie over 2 Kronieken 34:29-33.