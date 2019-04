Ds. M. van Duijn neemt beroep aan naar hervormd Schalkwijk en ‘t Goy i.c.m. Tull en ‘t Waal

Ds. M. van Duijn uit Zeist heeft het beroep aangenomen dat de hervormde gemeenten te Schalkwijk en ‘t Goy i.c.m. Tull en ‘t Waal op hem hadden uitgebracht.

Sinds september 2018 is ds. Van Duijn interim-predikant van de protestantse gemeente te Honselersdijk.

Eerder diende hij de hervormde gemeenten te Langerak (1990) en De Bilt (1995). In 2001 werd hij missionair predikant (voor de IZB) van de reformatorische kerkgemeenschap te Eindhoven. Vervolgens werd ds. Van Duijn predikant van de hervormde gemeente te Rijnsburg (2010).

In 2014 werd hij missionair predikant van Utrecht-Kanaleneiland (De Haven) en vervulde in dat jaar ook hulpdiensten in de hervormde gemeente te Ameide-Tienhoven.

Verder diende ds. Van Duijn als interim-predikant nog de hervormde gemeente te Bennebroek (2015) en de protestantse wijkgemeente Laak-Moerwijk te Den Haag (2017).

De hervormde gemeenten te Schalkwijk en ‘t Goy i.c.m. Tull en ‘t Waal waren sinds het vertrek van ds. C. N. van Dis, in juli 2016, vacant.