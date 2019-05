Ds. M. van der Sluys (CGK) 40 jaar predikant

De christelijke gereformeerde emeritus predikant M. van der Sluys staat deze vrijdag veertig jaar in het ambt.

Ds. Van der Sluys werd op 28 maart 1949 geboren in Rotterdam-Delfshaven en studeerde theologie in Apeldoorn. In 1979 werd hij bevestigd als predikant van de christelijke gereformeerde kerk te Kerkwerve (Zeeland). Daarna stond ds. Van der Sluys in Nieuwpoort (1990). In 2010 ging hij met emeritaat.

Na zijn emeritaat heeft ds. Van der Sluys in diverse gemeenten pastoraal werk gedaan. Op dit moment verricht hij pastoraal werk in de gemeente Vianen.

De emeritus predikant woont in Werkendam. Het echtpaar Van der Sluys heeft tien kinderen en 27 kleinkinderen.