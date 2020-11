Ds. M. Klaassen: Zekerheid van het geloof is het merg van de Reformatie

Het is blijvend nodig de Reformatie met de kernthema’s van de drie sola’s te herdenken omdat de Rooms-Katholieke Kerk eigenlijk niet veranderd is. Dat is vooral merkbaar in de overwegend rooms-katholieke landen waar Stichting In de Rechte Straat (IRS) contacten onderhoudt.

Dit zei voormalig IRS-directeur Hans ten Klooster zaterdagavond tijdens een online-Reformatieherdenking die was georganiseerd door Stichting In de Rechte Straat in samenwerking met de Reformatorische Omroep. Tijdens deze Reformatieherdenking, met als thema ”Gedenk uw voorgangers!”, werd ook het 60-jarig jubileum van Stichting IRS herdacht.

Nadat ds. P. D. Teeuw uit Moordrecht, de IRS-bestuursvoorzitter, er in zijn meditatie naar aanleiding van Hebreeën 13:7 op had gewezen dat de reformatoren Luther en Calvijn ook vallen onder de voorgangers die moeten worden herdacht, volgde een vraaggesprek met ds. M. Klaassen uit Arnemuiden.

Ds. Klaassen, oud-bestuursvoorzitter, noemde als kern van de Reformatie de herontdekking van Gods Woord. De drie sola’s (alleen door het geloof, alleen door de Schrift en alleen door genade) zijn volgens de predikant een goede samenvatting van de Bijbelse waarheid. Behalve deze kernthema’s behoort de nadruk op de zekerheid van het geloof tot het merg van de Reformatie. „Die boodschap van de zekerheid van het geloof moet van generatie op generatie worden doorgegeven. Ook de jongeren, die leven in een tijd van gevoelens en ervaringen, moeten weten dat er zekerheid en houvast te vinden is en dat het geloof in de Heere Jezus Christus ook echt genoeg is”, aldus ds. Klaassen.

Gijsbert Bouw, secretaris van het IRS-bestuur, schetste de geschiedenis van Stichting In de Rechte Straat, die zestig jaar geleden startte toen de uitgetreden rooms-katholieke priester Herman Hegger begon met zijn activiteiten. In 1958 verscheen het blad In de Rechte Straat en in 1960 werd de stichting met dezelfde naam opgericht. Vanaf 1962 werden ex-priesters in landhuis De Wartburg opgevangen. Een stroom van publicaties en periodieken verscheen, waaronder het Spaanstalige blad En la calla recta, een initiatief van ex-priester Carlos Rodríguez, dat in allerlei Spaanstalige landen, waaronder Cuba, wordt verspreid.

Via videoboodschappen spraken IRS-partners uit Spanje, Italië en Polen. Sergio Gil uit de Spaanse provinciehoofdstad Cuenca wees in zijn toespraak ”Sola Gratia in Spanje” op de misleidende boodschap van priesters die bij het belijden van zonden in de biechtstoel verkondigen dat enige Onze Vaders en weesgegroetjes voldoende zijn. Volgens Gil wordt met dergelijke antwoorden zijn landgenoten een valse vrede voortkomend uit een on-Bijbelse opvatting voorgeschoteld en het Evangelie van vrije genade alleen door het geloof in Christus verzwegen.

Heilige Trap

Ds. Leonardo Di Chirico wees in zijn videoboodschap ”Sola Fide in Italië” –opgenomen bij de Pilatustrap of Scala Santa (Heilige Trap) in Rome– dat doorsnee Italianen nog altijd menen dat het geloof moet worden aangevuld met werken, zoals bijvoorbeeld het beklimmen van de Heilige Trap.

Ds. Tomasz Pieczko uit Zelów noemde in zijn bijdrage ”Sola Scriptura in Polen” de groeiende belangstelling van Polen voor de Bijbel als aanknopingspunt voor het gesprek. Volgens de Poolse voorganger draait het altijd om twee cruciale vragen: ”Is de Bijbel geïnspireerd?” en ”Hoe moet de Bijbel worden toegepast in het leven?”

Na deze bijdragen werd het IRS-evangelisatiewerk onder Poolse arbeiders in de Betuwse fruitteelt belicht, waarna de avond werd afgesloten door een interview met ex-directeur Hans ten Klooster en vervolgens met huidig directeur Jan-Henry Seppenwoolde, die zendingswerker voor de ZZG in Ecuador was.