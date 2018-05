Ds. M. Karens: Jaargetijden ook in het leven der genade

„Jaargetijden zijn er in de natuur, in ons leven en in het leven van de genade.” Dat stelde ds. M. Karens zaterdag tijdens een bezinningsavond in Goes.

Stichting Bezinningsavonden Zeeland hield zaterdagavond een bijeenkomst rond het thema ”Jaargetijden in de Bijbel”. Maandelijks organiseert de stichting avonden over principiële, actuele en pastorale onderwerpen. Ds. Karens, emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten, sprak zaterdag voor ongeveer zestig aanwezigen.

De jaargetijden hebben alles te maken met Gods voorzienigheid, aldus ds. Karens. Na de zondvloed sloot de Heere met Noach het natuurverbond. Voortaan zouden zaaien en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. „Deze ordeningen in de natuur zijn een teken van Gods goedheid en trouw, die niet door de zonden van de mens verijdeld worden.”

Regen

In de Bijbel zijn er maar twee jaargetijden, aldus ds. Karens. Het betreft twee scherp gescheiden seizoenen: een zomer zonder regen, van begin mei tot eind oktober, en een regenachtige winter. In de zomer is het gemiddeld 25 graden en in de winter 7 graden. „Door de hoogteverschillen in het land zijn er wel aanzienlijke temperatuurverschillen.”

Veel Joodse feesten in de Bijbel zijn gebonden aan een seizoen, zo legde de predikant uit. Op sommige Joodse feesten moesten offergaven van de oogst aan de Heere gebracht worden. „Het Joodse paasfeest, Pesach, moet altijd gevierd worden in het voorjaar. Het wekenfeest, Sjavoeot, vindt plaats in de zomer. Het Loofhuttenfeest, Soekkot, viert men altijd in de herfst.”

Ook in het leven van de mens zijn er jaargetijden. Er is de lente van de jeugd en de zomer wijst op de kracht van het leven. De herfst en de winter zijn de periodes waarin de kwade dagen komen. „De dagen van de mens zijn als het gras.”

God is een God van orde, zo stelde ds. Karens. Dat is in de loop van de seizoenen terug te vinden. „Het wordt elk jaar weer winter, lente, zomer en herfst. Hoewel geen winter even koud en geen zomer even lang is, is er door de vier seizoenen wel een bepaalde orde te ontdekken in de natuur.”

Schoonheid

Dit is ook zo in de orde van het heil, aldus ds. Karens. Was het leven in de staat der rechtheid een lusthof, het is nu een winterlandschap geworden. De zonde heeft alle schoonheid verbroken. De lente van de herschepping is nodig om nieuw leven te scheppen in de wedergeboorte. Door het geloof is het mogelijk om ingeplant te worden in Christus. „De Geest stort de liefde uit in het hart, er verschijnen knopjes aan de bomen. De zomertijd breekt aan en de vruchten rijpen.”

Ds. Karens legde uit dat volgens de Engelse predikant J. C. Philpot de orde in het geestelijk leven lente, zomer, winter en herfst is. Philpot beschrijft de bevindelijke onderwijzingen van God in de ziel van de zondaar. Hij gebruikt daarbij de termen overzomeren en overwinteren.

De christelijke kerk gaat de eeuwige zomer tegemoet, aldus ds. Karens. „Daar zal de grote oogst zijn. Die hier met tranen zaait, zal juichen als hij eenmaal vruchten maait.”