Ds. M. K. de Wilde neemt afscheid van hervormde gemeente Nijkerk

Ds. M. K. de Wilde nam zondag na vier en een half jaar afscheid van de hervormde gemeente van Nijkerk. Hij vertrekt naar de gemeente van Sommelsdijk.

Ds. De Wilde bediende het Woord uit 1 Korinthe 15:3-5, waarin wordt verwoord dat wat Paulus ontvangen heeft, hij ook wil doorgeven, namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden, is opgewekt op de derde dag en dat Hij verschenen is. Ds. De Wilde: „Zo verschijnt Hij ook nu nog aan een ieder die in Hem geloofd.”

De vertrekkende predikant werd toegesproken door burgemeester G. D. Renkema, ds. M. Messemaker namens de algemene kerkenraad, classis en ministerie, en door de heer Barten namens de hervormde gemeente en wijk.

Daarna werd ds. De Wilde toegezongen door de kerkenraden en de gemeente uit Psalm 119, de verzen 9 en 17.