Ds. M. J. Tekelenburg doet intrede in hervormd Monster

Ds. M. J. Tekelenburg heeft zondagmiddag intrede gedaan in de hervormde gemeente van Monster.

Het uitgangspunt voor de preek was Openbaring 2:1-7 het gedeelte over de brief aan de gemeente van Efeze. De predikant stond met name stil bij vers 4.

Na afloop van de dienst werd de familie Tekelenburg toegesproken door wethouder L. K. Snijders namens de gemeente Westland. Hij waarschuwde de nieuwe predikant dat mensen in Monster geen blad voor hun mond nemen. Namens de kerkenraad richtte ouderling J. Dingemanse het woord tot familie Tekelenburg.

Ds. M. van Dam uit Baarn, een vriend van ds. Tekelenburg, had zondagmorgen de bevestigingsdienst geleid. Het uitgangspunt voor de preek was Efeze 4:11 en 12.