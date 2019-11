Ds. M. H. Oosterhuis opnieuw synodepreses GKV

Ds. M. H. Oosterhuis (70) is zaterdagmorgen in Goes herkozen als preses (voorzitter) van de generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV).

Melle Oosterhuis, geboren op 15 juni 1949, was preses van de generale synode van 2017. Hij is sinds 2014 emeritus predikant van de gkv in Kampen-Zuid. Eerder diende hij gemeenten in Wageningen, Schildwolde, Hattem en Ede-Noord. Ds. Oosterhuis promoveerde in 2006 in Kampen op het onderscheid tussen rein en onrein in het Oude Testament.

Het is niet voor het eerst dat een vrijgemaakt gereformeerd predikant twee synodes achter elkaar preses wordt. Ds. P. Lok was voorzitter van de synode van Kampen (1975) en Groningen-Zuid (1978).

De afgevaardigden kozen verder ds. D. W. L. Krol (Terneuzen) tot assessor (tweede voorzitter), ds. R. J. Vreugdenhil (Capelle aan den IJssel) tot eerste scriba en ds. A. Koster (Gouda) tot tweede scriba.

