Ds. M. Goudriaan in Stolwijk: Hemel komt vol omdat er verkiezing is

Op de Synode van Dordrecht (1618-1619) werd geen nieuwe leer over de uitverkiezing verdedigd, aldus ds. M. Goudriaan. De Dordtse vaderen wilden Gods eer hoog houden en daarom spraken zij goed over Hem.

Op tal van plaatsen in het land hebben dezer dagen Reformatieherdenkingen plaats. In Stolwijk sprak ds. M. Goudriaan, emeritus predikant in de Protestantse Kerk in Nederland, dinsdagavond tijdens een herdenking georganiseerd door stichting In de Rechte Straat (IRS). De bijeenkomst in de Dorpskerk had als thema ”Geen verkeerd woord over Hem” en stond in het teken van de viering van 400 jaar Dordtse synode.

Ds. Goudriaan noemde de Dordtse Leerregels een „klomp goud.” Het waardevolle belijdenisgeschrift mag volgens hem niet ongelezen blijven. De leerregels gaan over wezenlijke zaken zoals verkiezing, wedergeboorte, verzoening en de reikwijdte van Christus’ offer.

Volgens de emeritus predikant konden de Dordtse vaderen van harte instemmen met het theologisch adagium van kerkhervormer Maarten Luther, die „God ook echt God wilde laten. Daarom konden de Dordtse theologen zo raak en zo recht over God en Zijn uitverkiezende liefde spreken.”

Ds. Goudriaan wees erop dat de remonstranten ook over Gods verkiezing spraken. „Maar dat deden ze in termen van een God Die van tevoren wist welke mensen zouden gaan geloven.”

Volgens de predikant legden de remonstranten daarmee een groot gedeelte van de zaligheid in mensenhanden, met als gevolg dat zij God tekortdeden. Hij zette het „onterecht en geringschattend spreken over God” van de remonstranten tegenover dat van de Dordtse vaderen, „die met hun loflied op de genade God de eer en lof toezongen.”

In de Dordtse Leerregels wordt God niet afgeschilderd als een wrede tiran, aldus ds. Goudriaan. „Integendeel, juist als een goedertieren God Die evangeliedienaren zendt om zondaren te redden. De hemel komt vol omdat er een verkiezing is.”

Ds. Goudriaan noemde de verkiezingsleer troostrijk, omdat Gods genade de ergste zondaar kan overwinnen en het eenmaal begonnen werk zeker wordt voltooid.

Volgens de emeritus predikant zijn de Dordtse Leerregels ook beducht voor een andere manier van onjuist spreken over God. „Wanneer de verkiezing gaat overheersen, blijft er weinig meer over van Evangelieverkondiging.”

Troostrijk

Ds. W. van Klinken, predikant van de hersteld hervormde gemeente in Stolwijk, opende de bijeenkomst met het lezen van Romeinen 8:28-39. Dit Bijbelgedeelte noemde hij „een loflied op de verkiezing.” Volgens ds. Van Klinken is de verkiezingsleer troostrijk omdat die onderstreept dat als God met Zijn genade begint, Hij Zijn werk ook voltooit.

De predikant vindt het goed om de viering van 400 jaar Dordtse synode te verbinden met de herdenking van de Reformatie. Hij verwees naar een boek van Gisbertus Voetius uit 1629, geschreven als antwoord op een pamflet van de remonstrant Daniël Tilenus. Voetius kon het niet verdragen dat Tilenus een karikatuur van de leer van de uitverkiezing had gemaakt door te stellen dat die zorgeloze en goddeloze mensen maakt. Voetius, predikant in Heusden, was de jongste deelnemer aan de Dordtse Synode. „Hij hechtte grote waarde aan goed spreken over God.”