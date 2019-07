Ds. M. E. van Heesen, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 24 juli overleden.

Marinus Eliza van Heesen werd geboren op 18 oktober 1922 in Boskoop. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd in 1951 gereformeerd predikant in Oosthem. Daarna stond hij in Meliskerke (1957), Oss (1963) en Uden-Grave (1965, vanaf 1969 als geestelijk verzorger voor het Diaconessenhuis). Ds. Van Heesen ging in 1987 met emeritaat.