Ds. M. C. Batenburg preses synode PKN

Ds. M. C. Batenburg, hervormd predikant te Gouda, is voor een termijn van drieënhalf jaar benoemd als preses van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Dat bleek donderdagmiddag na afloop van een besloten zitting van de generale synode van de Protestantse Kerk, die donderdag en vrijdag vergadert in het Utrechtse Doorn.

Ds. Batenburg, die lid is van de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk, is gekozen voor een termijn van drieënhalf jaar. Dat betekent dat hij de resterende duur volmaakt van de ambtstermijn van de vorige preses, ds. S. van Meggelen. Zij moest in september terugtreden vanwege gezondheidsproblemen.

