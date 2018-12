Ds. M. B. van der Palm (HHK) 25 jaar predikant

Ds. M. B. van der Palm, predikant in de Hersteld Hervormde Kerk, staat woensdag vijfentwintig jaar in het ambt.

Marinus Bastiaan van der Palm werd geboren op 19 februari 1965 in Rotterdam. Hij studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en werd in 1993 hervormd predikant in Usquert-Rottum en Kantens-Stitswerd.

Uit onvrede met „ontwikkelingen op het ethische vlak” stapte ds. Van der Palm in 1996 over van de Nederlandse Hervormde Kerk naar de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Sinds 2008 is hij beroepbaar predikant in de Hersteld Hervormde Kerk.