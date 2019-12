Ds. M. A. Westerbeek van Eerten (PKN) overleden

Ds. M. A. Westerbeek van Eerten uit Gouda is op 19 november overleden. Marnix Alewijn Westerbeek van Eerten werd geboren op 2 februari 1930 in Arnhem.

Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1961 hervormd predikant in Buurse. Daarna was hij vlootpredikant in Den Helder en in Doorn (1965) en gemeentepredikant in Gramsbergen (1969) en Oosterhout (1974). In 1981 werd hij godsdienstleraar in Gouda en daarna was hij verpleeghuispastor in Gouda (1982). Ds. Westerbeek van Eerten ging in 1992 met pensioen.