Ds. Looijen (PKN) 40 jaar predikant

Ds. D. P. C. Looijen, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), stond woensdag 40 jaar in het ambt.

Dirk Philippus Cornelis Looijen werd op 16 januari 1952 in Zeist geboren. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1980 hervormd predikant in Kinderdijk. Daarna stond hij in Wierden (1984).

In 1988 werd hij toerustingspredikant voor de Gereformeerde Zendingsbond en de Inwendige Zendingsbond (GZB en IZB). Vervolgens was hij verbonden aan Oostwold en in 1996 werd hij predikant-directeur van de IZB. In 2010 ging hij naar Amersfoort (Adventkerk). In 2015 werd hij regionaal adviseur van de classis Zuid-Holland.

Ds. Looijen ging in 2018 met emeritaat. In februari 2019 werd hij benoemd tot voorzitter van het college voor de visitatie van de classis Utrecht.