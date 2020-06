Ds. H. Lofvers, predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 8 juni overleden.

Henk Lofvers werd geboren op 1 juli 1934 in Stedum. Hij studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam en werd in 1962 hervormd predikant in Ried. Daarna stond hij in Eenrum (1966, vanaf 1967 Marne Ambt II), Almelo (1971) en Eindhoven (1978). Ds. Lofvers ging in 1996 met emeritaat.