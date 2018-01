Ds. Latzel: Veel steun na omstreden preek

Ds. Olaf Latzel hield drie jaar geleden een omstreden preek tegen het vermengen van religie. Die riep een storm aan protest op. Toch heeft de preek een positieve uitwerking gehad, zegt de Bremer predikant. „Ik stond midden in de storm, maar Jezus heeft mij beschermd.”

Ds. Latzel blikte deze week in een interview met de Duitse nieuwsdienst Idea terug op een veelbewogen periode in zijn leven. Het begon allemaal op 18 januari 2015, toen de predikant van de protestantse St. Martinigemeente kritiek uitte op onder meer boeddhabeelden, de pauselijke zegen en het islamitische Suikerfeest. Christenen moesten zich daar verre van houden.

Zijn uitlatingen riepen binnen en buiten de kerk veel reacties op. Ds. Latzels eigen kerkgenootschap, de Bremer Evangelische Kerk, nam afstand van de boodschap van de predikant. Ook het parlement van Bremen veroordeelde de preek. Het openbaar ministerie van de Duitse deelstaat Bremen deed onderzoek naar de uitlatingen, maar zag geen aanleiding om ds. Latzel strafrechtelijk te vervolgen. Behoudende christenen startten daarentegen een solidariteitsactie. Op Facebook spraken 7800 mensen hun steun uit.

Bitter

Drie jaar na de bewuste preek zegt ds. Latzel dat hij zich nu misschien „iets gedifferentieerder” zou uitdrukken. Destijds bood de Bremer predikant al zijn verontschuldigingen aan voor zijn scherpe woorden, omdat hij niemand wilde kwetsen.

Ds. Latzel zegt „diep teleurgesteld” te zijn over de reactie van zijn kerk. Volgens hem staan veel predikanten niet langer op het fundament van de Bijbel en luistert de Evangelische Kerk niet langer naar de boodschap van de reformator Maarten Luther. Hij vindt het bijzonder „bitter” dat zijn critici niet eerst het gesprek met hem aangingen voordat ze de openbaarheid zochten.

Ds. Latzel heeft echter een „overweldigende solidariteit” van medechristenen ervaren. Hij kreeg duizenden brieven en e-mails van mensen uit de hele wereld. „Ik heb een maand nodig gehad om alles te kunnen lezen.”

God heeft hem in deze periode „buitengewoon gesterkt” door Zijn Woord. „Het is prachtig om te ervaren dat de hand van de Heiland Jezus Christus mij in het midden van de storm heeft geleid en beschermd.”

