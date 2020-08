Ds. Latzel pakt werkzaamheden weer op

De predikant van de Sint-Martinigemeente in Bremen, ds. Olaf Latzel, pakt zijn werkzaamheden vanaf maandag weer op. Hij zou zich hebben verplicht tot „matiging” in het uitdragen van zijn boodschap.

Dat meldde de Duitse protestantse nieuwsdienst Idea dinsdag naar aanleiding van een nieuw „dienstgesprek” dat ds. Latzel had met de leiding van de Bremer Evangelische Kerk (BEK). Daarin hebben „beide partijen een overeenkomst gesloten over de verdere dienst van de heer Latzel”, citeerde Idea de BEK dinsdag. De conservatieve predikant zou zich „tot een matiging” waar het gaat om zijn verkondiging hebben verplicht. Over de verdere inhoud van het gesprek worden geen mededelingen gedaan.

Ds. Latzel ligt al maanden onder vuur nadat hij homoactivisten die hem en zijn gemeente belagen „misdadigers” had genoemd. In een eerder dienstgesprek, op 3 juli, stemde hij erin toe tot 24 augustus vakantie te nemen.

Overigens blijft de tuchtprocedure die de BEK –waaronder de Sint-Martinigemeente valt– in mei tegen ds. Latzel in gang zette, gehandhaafd. De kerkleiding wil echter eerst afwachten of het tot een juridische procedure tegen de predikant komt. Het Bremer openbaar ministerie heeft hem aangeklaagd wegens „volksopruiing.”

Waarom ds. Olaf Latzel nu niet preekt

Stichting ‘Heidelberg’ steunt Bremer predikant