Ds. A. J. Lamping, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, is op 26 oktober overleden.

Antonie Jan Lamping werd op 13 oktober 1930 in Rotterdam geboren. Hij studeerde theologie in Leiden en werd in 1957 hervormd predikant in Duivendrecht. Daarna stond hij in Leiden (1962) en in Rotterdam-Centrum (1983, gemeentepredikant en diaconaal predikant). Hij promoveerde in 1975 op een proefschrift over Ulrichus Velanus.

Ds. Lamping ging in 1996 met emeritaat.