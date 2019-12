Ds. Lammers doet intrede in hervormd Nijkerk

Ds. J. H. Lammers is zondagmorgen bevestigd als predikant van de hervormde gemeente Nijkerk (wijk 1). Hij kwam uit Ridderkerk (herv., wijk Drievliet en Oostendam).

De bevestigingsdienst werd geleid door ds. H. Russcher uit Veenendaal. Hij bediende het Woord uit Jesaja 40: 6-8. In de middagdienst deed ds. Lammers intrede met de woorden uit Jesaja 11:10. Het thema van de verkondiging was: ”De Heere Jezus is ons oriëntatiepunt”. Hij stond stil bij de genoemde namen van de Heere Jezus, voor wie Hij er zal zijn en waar dit op uitloopt. Na de prediking werd ds. Lammers toegesproken door burgemeester Renkema namens de burgerlijke gemeente, ds. M. Messemaker namens de algemene kerkenraad en de werkgemeenschap van predikanten en ouderling K. Boone namens de gemeente en wijkkerkenraad.