Ds. G. Labots, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 30 oktober overleden.

Gert Labots werd op 3 februari 1955 in Nijkerk geboren. Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1984 gereformeerd predikant in Slootdorp. Daarna stond hij in Brussel (1988), Zwijndrecht-Groote Lindt (1993), Nijmegen (1999-2001) en Renswoude-Ederveen (2012). Ds. Labots ging in 2016 met emeritaat.