Ds. Labee docent Theologische School GG

Ds. B. Labee is benoemd tot vakdocent aan de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten (GG) in Rotterdam.

De predikant van de gg te Veenendaal gaat de vakken poimeniek (pastorale vakken) en liturgiek geven. Hij pakt deze taak per november op, deelt het curatorium van de predikantenopleiding mee in De Saambinder, het orgaan van de GG, van deze week.

Ds. Labee volgt de in april overleden ds. L. Terlouw op, die vijf jaar vakdocent poimeniek en liturgiek was. In verband met zijn benoeming legt ds. Labee zijn functie als deputaat kerk en overheid, voorzitter van het deputaatschap evangelisatie en hoofdredacteur van De Evangelist neer. Ds. Labee blijft redacteur van De Saambinder.

---

Lees ook in Digibron:

Dienaar van het Goddelijke Woord : Ds. B. Labee verruilde de klas voor de kansel (Daniël, 12-05-2011)