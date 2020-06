Ds. L. Westland, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, stond zondag vijftig jaar in het ambt.

Lambert Westland werd geboren op 21 november 1944 in Huizen. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1970 hervormd predikant in Meteren-Est. Daarna stond hij in Dinteloord (1976), Amersfoort (1980, als predikant voor vorming en toerusting voor de IZB) en Elburg (1987). Ds. Westland ging in 2009 met emeritaat.