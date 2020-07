Ds. L. W. Ch. Ruijgrok neemt beroep aan naar hhg Waarder

Ds. L. W. Ch. Ruijgrok heeft het beroep aangenomen dat de hersteld hervormde gemeente te Waarder op hem had uitgebracht.

Dat meldt de gemeente zaterdag op haar website. De gemeente was vacant sinds het vertrek van ds. G. Kater naar Arnemuiden in 2019.

Al in maart had de kerkenraad van de gemeente besloten de predikant te beroepen, maar het beroep werd uitgesteld vanwege de coronacrisis, vertelde scriba C. E. Noordegraaf deze week tegen het Reformatorisch Dagblad.

Het beroep is uiteindelijk ingegaan op zaterdag 13 juni.

Ds. Ruijgrok dient momenteel de hersteld hervormde gemeente te Poortvliet.