Ds. L. Treur doet intrede in hhg Haaften-Waardenburg

Ds. L. Treur is woensdagmiddag bevestigd als predikant van de hersteld hervormde gemeente (hhg) te Haaften-Waardenburg. Hij is afkomstig van de hersteld hervormde gemeenten in Werkendam en Veen.

In de bevestigingsdienst ging consulent ds. A.P. Muilwijk voor. Hij bediende het Woord uit Johannes 4 waarvan in het bijzonder de woorden van vers 38 de aandacht hadden:

„Ik heb u uitgezonden, om te maaien, hetgeen gij niet bearbeid hebt; anderen hebben het bearbeid, en gij zijt tot hun arbeid ingegaan.”

In de avonddienst deed ds. Treur intrede vanuit Handelingen 10:22 waarin het gaat over de hoofdman Cornelius die een gezicht krijgt waarin hij wordt opgedragen om Petrus uit te nodigen. De predikant preekte over het thema ”Geroepen om woorden van zaligheid te verkondigen”.

Voorafgaand aan de intrededienst werd de predikant toegesproken door J. G. van Maanen namens de burgerlijke gemeente West-Betuwe, ds. P . Verhaar namens de classis Zuid-Oost en door ouderling H. C. Spruyt namens kerkenraad en gemeente.