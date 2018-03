Ds. L. Schellevis (PKN) overleden

Ds. L. Schellevis, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is woensdag overleden.

Leendert Schellevis werd geboren op 8 april 1925 in Monster. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1950 hervormd predikant in Biezelinge. Daarna stond hij in Waalwijk (1955), Gouda (1960), Arnhem (1967) en opnieuw in Waalwijk (1974). In 1983 werd hij docent Nieuwe Testament aan de Protestantse Theologische Hogeschool in Yaounde, Kameroen. Ds. Schellevis ging in 1987 met emeritaat. In 1978 promoveerde hij op een onderzoek naar de christologie van Karl Rahner. Hij was lid van het Hervormd Rome-beraad en lid van de hervormde Raad voor de Zending.

