Ds. L. Quist in Groot-Ammers begraven

Ds. L. Quist (87) uit Groot-Ammers, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, is dinsdagmiddag 30 oktober begraven op begraafplaats ”Het Liesveld” te Groot-Ammers.

De rouwdienst in de hervormde kerk van Groot-Ammers begon met een herinnering door dochter Liesbeth. De dienst werd geleid door prop. G. A. van Ginkel (Maartensdijk), een goede vriend van ds. Quist. Hij las uit Psalm 31 en mediteerde vervolgens over de eerste regels van Psalm 31:17 (berijmd): „Geloofd zij God, Die Zijn genade aan mij heeft grootgemaakt.”

Bij het koude graf las ds. J. W. Verboom (Groot-Ammers) uit Lukas 2:25-35. Daarin staan de woorden die Lambrecht Quist rust gaven op zijn sterfbed, aldus ds. Verboom: „Nu laat Gij, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, naar Uw woord, want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien.” In zijn toespraak benoemde ds. Verboom de „klassiek-gereformeerde signatuur” van ds. Quist, prekend vanuit Vader, Zoon en Heilige Geest.

Bij de afsluiting van de begrafenis in de kerk sprak zoon Pieter Quist een dankwoord, waarbij hij zei: „Mijn vader reist zijn weg met blijdschap, zoals de moorman” (Hand. 8). Afsluitend dankte ouderling J. C. den Besten met woorden uit Efeze 2:1-10. Hij sprak: „Ook de werken en preken van ds. Quist waren door de Heere van tevoren in de eeuwigheid voorbereid.”

Ds. Quist laat zijn vrouw, twee kinderen en zeven kleinkinderen achter.

