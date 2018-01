Ds. L. M. Jongejan is per 1 januari losgemaakt van de hersteld hervormde gemeente Barneveld-Kootwijkerbroek-Voorthuizen.

Dat meldde het Kerkblad van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) vrijdag.

Ds. Jongejan is tevens ontheven van zijn ambtsbediening in de HHK. De predikant kondigde in september aan zich te willen aansluiten bij de Protestantse Kerk in Nederland.