Ds. L. Kruijmer (PKN) 40 jaar predikant

Ds. L. Kruijmer is vandaag veertig jaar predikant.

Lucas Kruijmer werd op 20 juni 1949 geboren in Huizen. Hij studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en werd in 1977 predikant van de hervormde gemeente te Schoonrewoerd. Daarna stond hij in Sommelsdijk (1981), Lunteren (1987), Putten (1997) en Veenendaal (2006).

Ds. Kruijmer ging in 2014 met emeritaat. Sindsdien woont hij in Ede, waar hij bijstand in het pastoraat verleent in de hervormde Sionkerkgemeente.

Ds. Kruijmer hecht veel waarde aan de belangrijkste taak van een predikant: de prediking van het Woord en het pastoraat, zo zei hij in 2014 in deze krant. „De prediking is het fundament van het werk.”

