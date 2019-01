Ds. L. Hoftijzer bevestigd als hervormd predikant in Rijswijk (NB)

Ds. L. Hoftijzer is zondagmorgen bevestigd als predikant van de hervormde gemeente Rijswijk (Noord-Brabant). Hij kwam uit de gemeente van Rijnsburg.

In de bevestigingsdienst ging consulent ds. G. C. Lock uit Uitwijk-Waardhuizen voor. Hij bediende het Woord vanuit Lukas 14:7-14, over ”De nodiging tot de maaltijd”.

In de intrededienst ging ds. Hoftijzer, naar aanleiding van Lukas 14:15-24 over de gelijkenis van het grote avondmaal, in op het thema: ”Wie naar U toe komt, heeft toekomst.”

Tijdens de dienst werd de predikant toegesproken door consulent ds. G. C. Lock, burgemeester M. Fränzel van de burgerlijke gemeente Altena, en C. J. van Tilborg namens de kerkenraad.

Verder werd een filmpje vertoond waarin de jeugd van de gemeente de dominee en zijn vrouw welkom heette.