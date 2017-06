Ds. L. H. Oosten benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Ds. L. H. Oosten uit Driesum, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, is vrijdagmiddag in Apeldoorn benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester S. Heldoorn van de Friese gemeente Dantumadeel –waartoe Driesum behoort– reikte hem de versierselen behorend bij de koninklijke onderscheiding uit. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in het gebouw van de Erdee Media Groep (EMG) in Apeldoorn ter gelegenheid van het afscheid van ds. Oosten als mede-oprichter en jarenlange voorzitter van de Stichting Reformatorische Publicatie (SRP). De SRP is het toezichthoudend orgaan van de EMG, uitgever van onder meer het Reformatorisch Dagblad.

Ds. Oosten was van 1966 tot 1980 oprichter/bestuurslid en secretaris van de SRP, vervolgens tot februari dit jaar voorzitter. De hervormde predikant heeft „een belangrijke bijdrage geleverd aan de beleidsontwikkeling en de identiteit van het dagblad”, aldus de toelichting bij zijn onderscheiding. „Van hieruit zijn opvolgende initiatieven ontwikkeld zoals de hulpverlening in de Derde Wereld via de organisatie ”Draagt Elkanders Lasten”, de oprichting van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie, de Stichting Schuilplaats voor psychosociale hulpverlening en het Gereformeerd Psychiatrisch Ziekenhuis (tegenwoordig Eleos) te Amersfoort.” Ds. Oosten vervulde –en vervult– daarnaast nog andere functies, en publiceerde enkele boeken.

Louis Harm Oosten werd geboren op 4 december 1940 in Driebergen. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1976 hervormd predikant in Wouterswoude. Daarna stond hij in Hedel (1984) en Sint Anthoniepolder (1992). Sinds zijn emeritaat, in 2006, woont hij met zijn vrouw in Driesum.

Tijdens de –besloten– afscheidsbijeenkomst in Apeldoorn voerden ds. J. Joppe (opvolger van ds. Oosten als voorzitter van de SRP), de SRP-leden J. Mastenbroek, ds. D. J. Budding en ds. Chr. Stelwagen, alsook W. B. Kranendonk (tot voor kort hoofdredacteur van het RD) het woord.

